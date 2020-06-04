Коронавірус містить людський білок: вчені здивували відкриттям
Британські вчені виявили в коронавірусі вставку, ідентичну частини людського білка.
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Відкриття зробили в ході пошуку унікальних послідовностей в білках SARS-CoV-2 за допомогою штучного інтелекту, повідомляє lenta.ru.
В результаті вони були виявлені там, де регулюється можливість входу коронавірусу в людську клітину.
Порівняння зі штамами атипової пневмонії SARS-CoV і підозрюваними штамами зоонозного походження показало, що SARS-CoV-2 придбав послідовність вставки на ділянці S1/S2.
Вчені відзначають, що пептид RRARSVAS присутній тільки в одному з більш ніж 20 тисяч людських білків – ENaC-ɑ. Його низька активність на поверхні дихальних шляхів призводить до порушення реабсорбції рідини. Така патологія була помічена у хворих COVID-19 з гострим респіраторним дистрес-синдромом.
Можливо, вірус спеціально еволюціонував для імітації субстрату протеази людини, припустили дослідники.
Раніше OBOZREVATEL писав, що команда вчених з Ізраїлю в ході дослідження з'ясували, що нікотин "конкурує" з коронавірусом за зв'язування з клітинами в організмі і блокує його проникнення.