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/ Пульмонологія

Коронавірус містить людський білок: вчені здивували відкриттям

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Британські вчені виявили в коронавірусі вставку, ідентичну частини людського білка.

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Відкриття зробили в ході пошуку унікальних послідовностей в білках SARS-CoV-2 за допомогою штучного інтелекту, повідомляє lenta.ru.

В результаті вони були виявлені там, де регулюється можливість входу коронавірусу в людську клітину.

Коронавірус

Коронавірус

Порівняння зі штамами атипової пневмонії SARS-CoV і підозрюваними штамами зоонозного походження показало, що SARS-CoV-2 придбав послідовність вставки на ділянці S1/S2.

Вчені відзначають, що пептид RRARSVAS присутній тільки в одному з більш ніж 20 тисяч людських білків – ENaC-ɑ. Його низька активність на поверхні дихальних шляхів призводить до порушення реабсорбції рідини. Така патологія була помічена у хворих COVID-19 з гострим респіраторним дистрес-синдромом.

Можливо, вірус спеціально еволюціонував для імітації субстрату протеази людини, припустили дослідники.

Раніше OBOZREVATEL писав, що команда вчених з Ізраїлю в ході дослідження з'ясували, що нікотин "конкурує" з коронавірусом за зв'язування з клітинами в організмі і блокує його проникнення.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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