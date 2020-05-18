Коронавірус міг потрапити до Європи ще в жовтні: з’явилися докази

Перші пацієнти з ознаками захворювання легень, спричиненого новим типом коронавірусу, могли з'явитися у Франції ще в листопаді 2019 року.

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Такий висновок під час дослідження 2,5 тис. рентгенівських знімків зробили медики лікарні Альберта-Швайцера в Кольмарі, що на сході Франції. Про це пише Le Parisien.

"Типові аномалії легень, спричинені COVID-19", – описав лікар-рентгенолог Мішель Шмідт знімок флюорографії, зроблений 16 листопада. Водночас ще 12 підозрілих випадків він із колегами виявив у грудні та 16 – у січні. Тоді як найбільш ранні знімки з тих, що вони вивчили, були датовані 15 жовтня.

За словами медиків, тепер їм належить зв'язатися з усіма пацієнтами, чиї знімки вони визнали підозрілими, і розпитати їх про контакти та поїздки в той період, а також взяти необхідні аналізи. Такий підхід навряд чи дасть повну картину, з огляду на наявність безсимптомних хворих, зазначають рентгенологи. Але вони сподіваються, що робота посприяє більш широкому застосуванню флюорографії під час обстеження людей, у яких з'являються перші ознаки інфікування COVID-19.

"Це ретроспективне дослідження – чудова ідея для розуміння поширення хвороби. Однак без мазків із носа та аналізів крові буде досить важко гарантовано підтвердити наявність інфекції в цей період", – говорить президент Товариства рентгенографії грудної клітини професор Антуан Халіл.

Він уточнив, що не вважає за потрібне опромінювати кожного пацієнта, однак додав, що в разі погіршення симптомів знімок дозволяє краще прогнозувати перебіг захворювання, а також передбачити необхідність інтубації протягом п'яти днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники заявили, що джерелом коронавірусу навряд чи є ринок диких тварин у китайському місті Ухань. На їхню думку, інфекція могла потрапити туди від зараженої раніше людини, а не від кажанів.