Коронавірус краще виживає восени – дослідження

Новий тип коронавірусу, який спричинив за собою пандемію, по-різному поводиться залежно від пори року. Однак восени він виживає найкраще.

Такої думки дотримується група вчених під керівництвом професора ветеринарної мікробіології з Університету штату Канзас (США) Юргена Ріхта. Стаття про результати їхнього дослідження, яку ще не було рецензовано, розміщена на сайті препринтів bioRxiv.

За словами фахівців, COVID-19 по-різному тримається на відкритих поверхнях восени та влітку. Так, у теплу пору року він живе від двох до п'яти годин, а навесні й восени може залишатися активним від 17 до 30 годин.

Коронавірус найкраще виживає восени, вважають учені

Під час експерименту дослідники виявили, що за нижчих температур і вологості коронавірус міг, наприклад, залишатися на куртці туриста приблизно тиждень і, відповідно, залишатися заразним протягом цього часу. Тоді як за теплої погоди тривалість життя цієї інфекції оцінювалася від одного до трьох днів.

"Тривале виживання вірусу на поверхнях восени може потенційно сприяти новим спалахам", – зазначили вчені.

Вони вважають, що вірус також довше виживає в приміщенні, у холодніших і менш вологих умовах. Дослідження показало, що середній період напіврозпаду COVID-19, або швидкість розкладання, становить майже вісім годин на дверній ручці з нержавіючої сталі або майже 10 годин на вікні, що приблизно удвічі перевищує тривалість влітку.

Тому експерти порекомендували посилити рівень особистої гігієни, щоб не допустити повторних спалахів коронавірусу з настанням холодної пори року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами колишнього санітарного лікаря України Святослава Протаса, восени і взимку 2020-2021 року, в умовах авітамінозу й низького імунітету, в Україні можливе збільшення відсотка важких форм коронавірусу і значне зростання смертності.