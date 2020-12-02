Комаровський розповів, як обдурюють на ліках від COVID-19

У світі поки що не існує ліків із доведеною дією проти коронавірусу (COVID-19).

Про це у своєму блозі розповів дитячий лікар-педіатр Євген Комаровський. Медик попередив, щоб українці даремно не витрачали гроші на непотрібні препарати.

"Перестаньте шукати ліки противірусні та витрачати на них гроші. Це величезний обман від продавців ліків. Ніяких ліків із доведеною дією проти коронавірусу не існує", – сказав він.

Комаровський також закликав дотримуватися карантинних заходів і за можливості уникати масового скупчення людей.

"Імовірність підчепити вірус визначається тільки вами. Чим більше людей, тим вища ймовірність. Чим інтенсивніший повітрообмін, тим менше шансів захворіти. Якщо є приміщення малої площі, то не засовуйте туди ніс", – додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Комаровський дав кілька порад, які допоможуть знизити ризик зараження або важкого перебігу хвороби в разі, якщо людина все-таки підхопила COVID-19.