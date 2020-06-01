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/ Пульмонологія

Комаровський розповів, що найкраще захищає від зараження COVID-19

3.6т
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Для найкращого захисту від коронавірусної інфекції COVID-19 необхідні респіратор найвищого класу захисту – FFP3, спеціальні захисні окуляри і рукавички.

Про це в своєму блозі на YouTube повідомив популярний український доктор Євген Комаровський. За його словами, найдаремнішим елементом захисту є комбінезон (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо ви медичний працівник, який входить в палату до пацієнта, то вам потрібні респіратор FFP3, окуляри і рукавички", – зазначив Комаровський. Рукавички в цьому випадку, пояснив медик, необхідні для захисту медпрацівника при контакті з виділеннями хворого, які можуть стати джерелом усіляких інфекцій.

Комаровський розповів, що найкраще захищає від зараження COVID-19

Комаровський розповів, що найкраще захищає від зараження COVID-19

Відповідаючи на питання про доцільність використання одноразового захисного комбінезона, доктор підкреслив, що його основна функція – захистити одяг, а не людину, яка його носить.

"У цілому, одноразовий комбінезон стосовно коронавірусу – це просто викинуті гроші", – сказав медик, додавши, що такий костюм дійсно потрібен для співробітників "швидкої допомоги", які здійснюють госпіталізацію інфікованих коронавірусом. При цьому Комаровський вважає, що навіть в подібних випадках необхідна дезінфекція салону "швидкої" після кожного пацієнта, що створює складності.

"У будь-якому випадку, ці комбінезони – вони в абсолютній більшості випадків скоріше не потрібні, ніж потрібні", – резюмував доктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський розповів, що заразитися коронавірусом COVID-19 через готову їжу з доставки практично неможливо.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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