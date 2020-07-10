Вакцини, в тому числі і протитуберкульозна БЦЖ, потенційно збільшують шанси людини на одужання.

Про це в інтерв'ю You-Tube-каналу "Politeka Online" заявив лікар Євген Комаровський. При цьому, за його словами, поки не можна однозначно стверджувати, що масова вакцинація в СРСР вплинула на зменшення смертності в пострадянських країнах.

Комаровський розповів про вплив БЦЖ на організм людини

"Це була наукова гіпотеза, але поки вона не знайшла підтвердження. Хоча, вважається, що будь-яке втручання, яке стимулює неспецифічну імунний захист на рівні тканинного імунітету, в тому числі легеневої тканини, потенційно збільшує наші шанси на одужання", – сказав лікар.

Комаровський додав, що будь-яка вакцина, і пневмококова, і БЦЖ, все ж дають захист для організму.

Раніше OBOZREVATEL писав про дослідження американських вчених, яке показало, що вакцина БЦЖ, яку випустили майже 100 років тому, забезпечує захист від COVID-19.

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