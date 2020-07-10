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/ Пульмонологія

Комаровський розповів про вплив БЦЖ на організм людини

1.2т
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Вакцини, в тому числі і протитуберкульозна БЦЖ, потенційно збільшують шанси людини на одужання.

Про це в інтерв'ю You-Tube-каналу "Politeka Online" заявив лікар Євген Комаровський. При цьому, за його словами, поки не можна однозначно стверджувати, що масова вакцинація в СРСР вплинула на зменшення смертності в пострадянських країнах.

Комаровський розповів про вплив БЦЖ на організм людини

Комаровський розповів про вплив БЦЖ на організм людини

"Це була наукова гіпотеза, але поки вона не знайшла підтвердження. Хоча, вважається, що будь-яке втручання, яке стимулює неспецифічну імунний захист на рівні тканинного імунітету, в тому числі легеневої тканини, потенційно збільшує наші шанси на одужання", – сказав лікар.

Комаровський додав, що будь-яка вакцина, і пневмококова, і БЦЖ, все ж дають захист для організму.

Раніше OBOZREVATEL писав про дослідження американських вчених, яке показало, що вакцина БЦЖ, яку випустили майже 100 років тому, забезпечує захист від COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
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