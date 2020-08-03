Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що носіння масок у громадських місцях може захистити від СOVID-19, тільки в тому разі, якщо регулярно їх міняти.

Про це він написав у своєму блозі в Instagram. Комаровський погодився з позицією Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що в громадських місцях потрібно обов'язково носити маску. Однак, за його словами, це має бути або одноразова маска (яку можна одягнути один раз, а потім утилізувати) або багаторазова, яку потрібно регулярно міняти, прати і прасувати.

Лікар нагадав: маски потрібні хворим, щоб вони не заражали оточення своїми виділеннями, чхаючи й кашляючи. Здорових маски не захищають.

Комаровський розкритикував носіння масок в Україні

"Але там, де неможливо соціальне дистанціювання або де багато людей перебувають у невентильованих невеликих приміщеннях, маски теоретично здатні захистити. Але це повинна бути правильна маска. Або одноразова дійсно – раз наділи і ввечері утилізували, або багаторазова, яку ви регулярно міняєте, перете, прасуєте", – зазначив Комаровський.

"Зараз маска перетворилася на пропуск у супермаркет. У кожного в кишені валяється маска. Тому в такому вигляді, у якому в нас маски якнайширше використовуються, – це абсолютна профанація, яка не має жодного стосунку до логіки і здорового глузду.⁣ І уявити собі, що якась бабуся на свою пенсію купить собі одноразові маски і буде їх кожен день міняти – це смішно", – додав лікар.

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