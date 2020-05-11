Повторний позитивний ПЛР-тест у тих, хто видужав від коронавірусу COVID-19, вказує не на нове захворювання, а на залишки вірусної РНК в клітинах організму.

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Про це повідомив відомий український лікар Євген Комаровський на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Доктор Євген Комаровський

Він розповів про дослідження в Південній Кореї за участю 260 осіб, у яких були повторні позитивні результати тестів після перенесення коронавірусу.

"Висновок однозначний – позитивні тести у пацієнтів, які видужали, показують фрагменти коронавірусу, але не свідчать про те, що у людини є повторне захворювання", – зазначив доктор.

За його словами, клітина, в якій знаходяться РНК вірусу, гине, але процес очищення організму від загиблої клітини може тривати від 1 до 3 місяців.

Фрагменти вірусу можуть виявлятися протягом цього часу, що не свідчить про повторне інфікування людини.

"Результат дослідження дуже обнадійливий і свідчить про те, що у пацієнтів все менше шансів на повторне захворювання", – підкреслив Комаровський.

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