Комаровський пояснив, що робити, якщо у разі COVID-19 призначили антибіотики

Відомий український педіатр Євген Комаровський заявив, що в разі призначення сімейним лікарем антибіотиків під час коронавірусу або іншої хвороби людина повинна сама розуміти, чи варто і наскільки важливо їх приймати.

За його словами, люди просто нічого не розуміють про причини призначення тих чи інших ліків і намагаються перекласти відповідальність за вибір на лікаря. Про це він розповів у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Комаровський нагадав, що насправді є дуже мало станів, за яких антибіотик потрібно призначити терміново. Наприклад, у разі суто вірусного запального процесу в легенях за COVID-19 (а так відбувається у 90% заражених) дійсно не потрібно приймати таблетки або уколи.

Антибіотики рідко призначають у разі COVID-19, – Комаровський

Якщо лікар такі виписав, каже Комаровський, значить, "у нього були на це причини". Коли ж хтось, раптом, сумнівається в компетентності медика, він порадив їм шукати іншого фахівця.

"Якому довіряєте і який лікуватиме вас чи дитину так, як свою... Або ж багато і терпляче вчиться самому", – обурився доктор.

Він зазначив, що людина повинна знати, що таке вірусна і бактеріальна інфекція, профілактична антибіотикотерапія і як за допомогою звичайного клінічного аналізу крові зрозуміти, це вірусна інфекція або бактеріальна.

"У більшості випадків, коли є сумніви, можна потерпіти, поспостерігати, почекати. Знову-таки, зробити клінічний аналіз крові, через два дні його повторити, порівняти обидва і ухвалити правильне рішення", – підсумував педіатр свою пораду про прийом антибіотиків у разі COVID- 19.

Водночас він ще раз закликав людей не перекладати відповідальність за своє незнання у таких питаннях на "віртуального доктора Комаровського або свого реального лікаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський дав декілька порад, які допоможуть знизити ризик зараження або важкого перебігу хвороби в разі, якщо людина все-таки підхопила COVID-19.