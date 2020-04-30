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/ Пульмонологія

Комаровський назвав унікальний метод діагностики коронавірусу

5.4т
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Відомий лікар Євген Комаровський назвав пульсоксиметр унікальним методом діагностики при COVID-19.

На своєму YouTube-каналі Комаровський відзначив, що "пульсоксиметр здатний виявити інфекцію раніше, ніж ви почнете задихатися".

"Зараз виявилося, що пульсоксиметр не просто хороший метод діагностики, а унікальний. Виявилося, що особливістю коронавірусної інфекції є те, що людина відчуває себе непогано, реально не відчуває нестачі кисню, але пульсоксиметр вже показує досить низькі цифри", – розповів доктор.

Він додав, що 78% заражених або не мають симптомів, або у них хвороба протікає в легкій формі.

пульсоксиметр

пульсоксиметр

oxy2.ru

Як писав OBOZREVATEL, за словами Комаровського, в закритих приміщеннях з великим скупченням людей коронавірус може зберігати свою активність в повітрі близько двох годин.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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