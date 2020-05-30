Комаровський назвав небезпеку кондиціонера під час пандемії COVID-19

Під час пандемії коронавірусу (COVID-19) потрібно обережно користуватися кондиціонером, щоб не заразитися.

Український лікар-педіатр Євген Комаровський в своєму блозі на YouTube розповів, що в потоці повітря може коронавірус.

"Більшість кондиціонерів не мають можливості брати повітря з вулиці. Це пристрої, які ганяють по замкнутому колу повітря, охолоджуючи його. Тому, щоб кондиціонер був ефективний потрібно в приміщенні закрити всі вікна та двері. Від того кондиціонер ганяє по колу охолоджене повітря разом з мікробами і вірусами. У потоці повітря може переноситися вірус, в тому числі коронавірус", – пояснив медик.

Кондиціонер

Комаровський розповів, як правильно потрібно користуватися кондиціонером:

Важливо, щоб потік повітря з кондиціонера був спрямований не на людей, а, наприклад, в стелю.

Найкраще встановлювати кондиціонери, які можуть забирати повітря з вулиці.

Необхідно стежити за технічним станом кондиціонера та міняти своєчасно фільтри.

Найчастіше кондиціонер висушує повітря. Тому якщо в приміщенні вологість повітря падає нижче 40%, то потрібно використовувати зволожувач.

При працюючому кондиціонері можна відкривати кватирку, для потоку свіжого повітря

Як повідомляв OBOZREVATEL ,у Китаї кондиціонер став причиною масового зараження коронавірусів відвідувачів ресторану, в якому перебувала сім'я з Ухань – міста, з якого почалася пандемія.