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/ Пульмонологія

Комаровський назвав найпоширеніший симптом COVID-19

7.4т
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Одним із найпоширеніших симптомів нового типу коронавірусу хворі називають зниження відчуття смаку та чутливості нюху.

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Про це розповів популярний український лікар-педіатр Євген Комаровський у своєму блозі на YouTube, коментуючи ситуацію з пандемією (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Чим активніше звертається увага на ці симптоми, тим більше впадає в очі, що його частота просто величезна", – заявив він.

Комаровський назвав найпоширеніший симптом COVID-19

За словами лікаря, більше половини хворих COVID-19 вказують на погіршення чутливості нюху і майже половина – проблеми зі смаком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський заявив, що пандемія коронавірусу в світі може стати причиною збільшення захворюваності дітей синдромом Кавасакі.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
вірус
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