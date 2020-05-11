Комаровський назвав найпоширеніший симптом COVID-19

Одним із найпоширеніших симптомів нового типу коронавірусу хворі називають зниження відчуття смаку та чутливості нюху.

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Про це розповів популярний український лікар-педіатр Євген Комаровський у своєму блозі на YouTube, коментуючи ситуацію з пандемією (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Чим активніше звертається увага на ці симптоми, тим більше впадає в очі, що його частота просто величезна", – заявив він.

За словами лікаря, більше половини хворих COVID-19 вказують на погіршення чутливості нюху і майже половина – проблеми зі смаком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський заявив, що пандемія коронавірусу в світі може стати причиною збільшення захворюваності дітей синдромом Кавасакі.

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