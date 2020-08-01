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/ Пульмонологія

Комаровський назвав єдиний ефективний препарат від COVID-19

24.8т
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Відомий лікар Євген Комаровський назвав "Ремдесивір" єдиним препаратом, ефективність якого при лікуванні COVID-19 більш-менш серйозно доведена.

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Відповідаючи на питання користувача на своєму сайті, лікар уточнив, що ці ліки є дуже дорогими та дефіцитними.

Лікар назвав ефективні ліки від коронавірусу

Лікар назвав ефективні ліки від коронавірусу

"Сьогодні є тільки один препарат, з приводу якого щодо дії при коронавірусі більш-менш серйозно доведена його ефективність – "Ремдесивір". Він дефіцитний, дуже сильно дорогий", – підкреслив Комаровський.

Лікар також розповів про ситуацію з противірусними препаратами в Україні.

"Ефективні противірусні препарати є, але їх кількість дуже обмежена. І препаратів з доведеною ефективністю при вірусних інфекціях дуже мало, і вони дуже специфічні. Універсальних немає. І, як правило, лікування такими препаратами дуже дороге. Потрібно довести, що лікується саме ця вірусна інфекція, тобто потрібно обстеження. Всі ці так звані "противірусні" препарати – копійчані, а іноді й не дуже, які типу "підвищують імунітет" і треба при будь-якому "чиху" їх пити, – це "розвод"", – пояснив Комаровський .

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені проводять тестування 21 ліки, які мають шанс стати ефективним в боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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