Колишній санлікар України назвав реальну кількість перехворілих на COVID-19

Також, за словами лікаря, коронавірус може мутувати і стати сезонним захворюванням

Третина населення, а це десь близько 10 млн. осіб, вже перехворіла коронавірусом за увесь час епідемії в Україні.

Про це OBOZREVATEL сказав колишній санітарний лікар України Святослав Протас. За його словами, такі висновки можна зробити, аналізуючи дані лабораторій по здійсненим ПРЛ та ІФА-тестам, а також професійні дані епідеміологів.

"Можна припустити, що загалом в Україні перехворіла вже третина населення. А це близько 10 млн. Це точно не 693 тис., як заявлено в сьогоднішній статистиці. Нинішній ріст пов'язаний зі збільшенням кількості тестів. А от смерті від ковіду у нас взагалі не діагностують", – зазначив він.

За словами Протаса, в такій тенденції є деякий позитив, бо зі збільшенням кількості захворілих збільшується й колективний імунітет. Завдяки цьому коронавірус або мутує і стане сезонним захворюванням або ж взагалі зникне, як це сталося із його попередниками.

"Потрапляючи на кожну третю людину, він не зможе розповсюджуватися далі через її імунізацію. Тому циркуляція ковіду призупиниться. Буде ще невеликий підйом навесні, а вже влітку дійдемо до двох третин імунізованих. Це вже непоганий імунітет", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікаря Тараса Жиравецького, складний перебіг коронавірусу притаманний людям віком старшим ніж 35 років, однак молодь інколи помилково вважає себе здоровою і хворіє так само, як і решта населення. Часто це пов'язано з проблемами з обміном речовин.

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