Коли закінчиться пандемія коронавірусу: Голубовська дала прогноз і розповіла про небезпечний тренд

Якщо COVID-19 мутує і в світі вкорениться тренд його передачі між людьми і тваринами, і навпаки – на протидії пандемії можна ставити хрест.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла одна з провідних інфекціоністок України Ольга Голубовська. За її словами, якщо ж цього не станеться, то агресивність коронавірусу знизиться після 2021-го року.

"Сподіваємося, нічого важкого не повториться, хіба що станеться мутація з тваринами. У скандинавських країнах восени коронавірусом заразилися норки, кілька з них навіть втекло. Якщо мутація передасться від тварини до людини і навпаки, і цей тренд вкорениться, – ми ніколи не впораємося. На протидії можна поставити хрест. Те, що переходить від тварини до людини, досить агресивне", – зазначила вона.

Поки ж, за словами Голубовської, нинішній сезон і 2021 рік будуть досить напруженими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Голубовська відзначала, що в Україні збільшується кількість "важких" хворих пацієнтів з коронавірусною інфекцією віком до 30 років.