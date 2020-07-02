Коли може завершитися пандемія COVID-19: Комаровський дав прогноз

Гліб Іванов Пульмонологія 10:22, 2.07.2020 Оновлено: 10:45, 2.07.2020

Відомий український лікар, кандидат медичних наук Євген Комаровський спрогнозував, що світова пандемія коронавірусу затягнеться на тривалий час.

Таку думку він висловив у ефірі каналу "Україна 24". За його словами, люди раніше не стикалися з чимось подібним до коронавірусу COVID-19. Тому, на його переконання, пандемія може завершитися не раніше як наступної осені.

"Ніколи раніше не було ситуації, коли на землі живе така кількість людей, понад 8 млрд – і тут з'являється інфекційний об'єкт, до якого ні в кого немає імунітету. Такого не було, тому давати прогнози дуже складно. Припускаю, що до наступної осені ця тема мусуватиметься надзвичайно активно", – сказав Комаровський.

Він наголосив, що раніше медицина не стикалася ні з чим подібним.

"Уже багато разів епідемія коронавірусу показує, що давати прогнози – завдання невдячне. Ми справді стикаємося з ситуацією, з якою ні сучасна епідеміологія, ні взагалі людство раніше справи не мали", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський заявив, що в умовах карантину навчальний процес у школах, який має розпочатися з 1 вересня, потрібно організувати так, щоб учні сиділи за партами поодинці й на перервах максимально дотримувалися дистанції.

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