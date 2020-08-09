Коли інфікований починає виділяти коронавірус: лікар дав відповідь
Інфікована коронавірусом людина стає заразною за дві доби до прояву симптомів хвороби.
Як повідомив у інтерв'ю ТСН кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко, безсимптомні носії коронавірусу небезпечні для оточення, оскільки вони можуть інфікувати.
"Особливість цього захворювання в тому, що людина починає виділяти вірус за дві доби до початку симптомів хвороби. Інкубаційний період зазвичай триває 5 днів, але може тривати і до 14 днів. Ви не знаєте, коли захворієте – на 5 чи 14 день, але стаєте заразними за два дні до клінічних проявів. Тому необхідно ізолюватися і думати не тільки про себе, а й про близьких", – наголосив він.
За словами лікаря, також необхідний певний нагляд за людьми, які вже перехворіли на COVID-19.
"За науковими даними, людина може виділяти вірус більш ніж місяць", – додав Яковенко.
Як раніше писав OBOZREVATEL, незважаючи на те, що коронавірусна інфекція має багато спільного з ГРВІ та грипом, є кілька основних симптомів, які часто свідчать про те, що людина захворіла саме на COVID-19.