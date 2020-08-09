Коли інфікований починає виділяти коронавірус: лікар дав відповідь

Інфікована коронавірусом людина стає заразною за дві доби до прояву симптомів хвороби.

Як повідомив у інтерв'ю ТСН кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко, безсимптомні носії коронавірусу небезпечні для оточення, оскільки вони можуть інфікувати.

Людина може виділяти вірус більше місяця

"Особливість цього захворювання в тому, що людина починає виділяти вірус за дві доби до початку симптомів хвороби. Інкубаційний період зазвичай триває 5 днів, але може тривати і до 14 днів. Ви не знаєте, коли захворієте – на 5 чи 14 день, але стаєте заразними за два дні до клінічних проявів. Тому необхідно ізолюватися і думати не тільки про себе, а й про близьких", – наголосив він.

За словами лікаря, також необхідний певний нагляд за людьми, які вже перехворіли на COVID-19.

"За науковими даними, людина може виділяти вірус більш ніж місяць", – додав Яковенко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, незважаючи на те, що коронавірусна інфекція має багато спільного з ГРВІ та грипом, є кілька основних симптомів, які часто свідчать про те, що людина захворіла саме на COVID-19.