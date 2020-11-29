Дослідники з Університету Сент-Ендрюса в Шотландії провели систематизацію та аналіз даних, отриманих в ході 98 окремих досліджень різними групами вірусологів щодо вірулентності трьох споріднених вірусів. Основний упор робився на SARS-CoV-2, а два інших віруси були взяті для порівняння даних. Всього в дослідженнях були проаналізовані понад 8 тисяч конкретних випадків, з них – 5340 випадків захворювання SARS-CoV-2.

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Анализ проводился с целью выявить период максимальной вирулентности больных и зависимость продолжительности этого периода, от различных факторов. Проще говоря, предпринята попытка выявить период времени, когда больной короной наиболее опасен, в плане заражения окружающих.

Исследование показало, что наиболее опасным периодом является отрезок времени, когда максимальная концентрация вируса наблюдается в верхних дыхательных путях, и снижается, когда там концентрация начинает падать, хотя в это же время растет в нижних дыхательных путях.

Так, в ходе исследования были выведены усредненные данные о том, что на период максимальной опасности заражения, определенно влияют некоторые факторы, связанные с тяжестью течения болезни, полом и возрастом больного. В большинстве случаев оказалось, что при легком течении болезни этот период короче. Также замечено, что короче он может быть у женщин и у лиц до 60 лет. Правда, эти отличия не очень ярко выражены и могут сильно различаться из-за комбинации этих и некоторых других условий.

Исследователи обнаружили, что именно на уровень опасности заражения не влияют известные схемы лечения. Какие бы препараты или комбинации препаратов не применялись для лечения заболевания, они никак не влияли на динамику повышения и снижения концентрации живых вирусов в теле человека. А раз так, то они могли влиять лишь на течение болезни, но не на способность больного заражать окружающих.

Специалисты в области вирусологии и вообще медики, вынужденные работать с больными короной, могут самостоятельно изучить выводы этого исследования, а для всех остальных следует знать несколько важных моментов, чтобы правильно оградить себя от опасности заражения. Гарантировано и наиболее опасными являются первые 5 дней после появления симптомов.

Это не значит, что до этого момента или после него больной полностью утрачивает возможность заражать, но в большинстве случаев, концентрация вируса в верхних дыхательных путях еще или уже недостаточна для того, чтобы способность заражения была максимальной и почти гарантированной. В большинстве случаев, на 9 день после появления симптомов, живые вирусы в выдыхаемом воздухе уже отсутствуют.

Также это исследование показало зависимость пиковой концентрации вируса в верхних дыхательных путях от момента заражения. Так оказалось, что с момента попадания в верхние дыхательные пути, вирус живет там в среднем 17 дней, в нижних дыхательных путях – 14,6 дней и обнаруживается в стуле 17,2 дня и сыворотке крови 16,6 дней.

Из этого следует однозначный вывод. Все лица, которые дали хоть какие-то симптомы короны, должны быть немедленно изолированы, а скорее – они сами должны изолироваться, поскольку обязаны понимать – сейчас они являются распылителем вируса и заражают всех, с кем контактируют, в первую очередь – родных и близких. Причем, с появлением первых симптомов, они имеют максимальную способность заражать. И если это уже случилось, вы подхватили корону, делайте так, чтобы через вас она не пошла дальше.

Ну а тем, у кого рядом оказался кто-то, кто дал симптомы, надо четко понимать, что если вы не предпримете самых решительных мер, вы почти гарантированно пополните статистику инфицированных или того хуже, а потому – берегите себя, за вас этого никто не сделает.