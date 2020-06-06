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/ Пульмонологія

Коли пандемія коронавірусу піде на спад: в НАН назвали головну ознаку

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Якщо кількість тих, хто одужає від коронавірусу, перевищуватиме число тих, хто заразиться, – це буде дуже позитивна тенденція, яка означає, що пандемія йде на спад.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів віцепрезидент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній. За його словами, в цілому, якщо після пом'якшення карантину не буде істотного зростання захворюваності – все не так вже й песимістично (повний текст інтерв'ю читайте тут).

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Укрінформ

"Середня статистика станом на 2 липня буде такою: кількість нових інфікованих – 290 чоловік вдень, летальність – 10 осіб. Середня кількість тих, хто одужав, – близько 325 вдень. Отримуємо показник активних інфікованих мінус 45 – це означає, що хворих протягом доби менше, ніж тих, хто одужав і помер. Це хороша тенденція, що означає: епідемія йде на спад", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віцепрезидент Національної академії наук України Анатолій Загородній прогнозував, що протягом наступного тижня Київ вийде на плато за кількістю хворих на коронавірус, а на Київщині та Буковині піде повільний спад.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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