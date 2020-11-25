Коли антибіотики необхідні в разі COVID-19: лікарка дала відповідь

Медики закликають українців не приймати антибіотики в разі зараження коронавірусом. Водночас є ситуації, коли хворому на COVID-19 справді необхідно призначати такі лікарські засоби.

Про це в коментарі hromadske розповіла кандидатка медичних наук, пульмонологиня клініки "Оберіг" Ірина Суворкіна. За її словами, так роблять тоді, коли до вірусної інфекції приєднується ще й бактеріальна.

"Її можна запідозрити, коли у хворого з’являється друга хвиля гарячки, виділяється гнійне мокротиння під час кашлю, змінюються показники крові, та за іншими ознаками, які має знати лікар", – пояснила медикиня.

Антибіотики необхідні, коли до COVID-19 приєднується бактеріальна інфекція, – Суворкіна

Зазначається, що такі випадки трапляються не часто. Зокрема, за даними американських і британських дослідників, супутню бактеріальну інфекцію мають тільки 3-5% хворих на коронавірус. Водночас більш ніж 70% пацієнтів із COVID-19 у США лікувалися антибіотиками. Тож, роблять висновок наші медики, ця проблема стосується не лише України.

Хоча, наголошують фахівці, пити антибіотики "для профілактики" у разі зараження коронавірусом немає сенсу. Адже вони здатні нашкодити нормальній мікрофлорі – це ніяк не зможе запобігти можливим ускладненням хвороби, натомість може стати причиною інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що намагання побороти коронавірус антибіотиками на початковій його стадії може призвести до погіршення стану здоров’я інфікованого.

Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров теж пояснив, що лікування антибіотиками ніяк не допоможе перемогти COVID-19.

Колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта взагалі заявив, що через безконтрольне вживання антибіотиків унаслідок самолікування від коронавірусу в країні відбулася катастрофічна ситуація.

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