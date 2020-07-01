Нове дослідження показало, що рівень колективного імунітету від коронавірусу (COVID-19) насправді може бути удвічі вищим від колишніх значень.

Фахівці Каролінського університету в Швеції (єдиної європейської країни, яка не вводить карантин) заявляють, що мають у своєму розпорядженні дані, згідно з якими рівень імунітету насправді вдвічі вищий від поточних оцінок, пише Daily Mail.

Нове значення рівня колективного імунітету може означати, що в третини здорових людей, у яких немає симптомів коронавірусу, можливо, теж розвинувся імунітет. Водночас густонаселені міста, як стверджують експерти, можуть опинитися на шляху до ще більшого колективного імунітету.

Колективний імунітет від COVID-19 може бути удвічі вищим, – вчені

Однак доказ імунітету не ґрунтується на основних антитілах, про які говорили вчені. Спроби виміряти імунітет в суспільстві дотепер здебільшого виявлялися ненадійними через акцент на антитіла.

Крім аналізу антитіл, дослідники вивчили рівень Т-клітин, типу білих кров'яних клітин, які допомагають імунній системі боротися з вірусами. Дані показують, що в 30% досліджених здорових донорів крові розвинувся "імунітет до Т-клітин" – удвічі більше, ніж у антитіл.

Однак невідомо, який рівень імунітету дає Т-клітинну відповідь, хоча вважається, що антитіла залишаються активними тільки від трьох до шести місяців.

Раніше вчені встановили, що для формування колективного імунітету від COVID-19 достатньо 43% населення, яке перехворіло, а не 60%, як вважалося раніше. Водночас вони зазначили, що варто сприймати їхню модель тільки як ілюстрацію, але не як точну цифру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на кінець травня 2020 року колективний імунітет від COVID-19 сформовано менш ніж у п'ятої частини населення України.