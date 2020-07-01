Колективний імунітет від COVID-19 може бути удвічі вищим, – вчені

Нове дослідження показало, що рівень колективного імунітету від коронавірусу (COVID-19) насправді може бути в два рази вищим колишніх значень.

Фахівці Каролінського університету в Швеції, єдиної європейської країни, яка не вводить карантин, стверджують, що мають у своєму розпорядженні данні, що рівень імунітету насправді вдвічі вище поточних оцінок, пише Daily Mail.

Нове значення рівня колективного імунітету може означати, що у третини здорових людей, у яких немає симптомів коронавірусу, можливо, теж розвинувся імунітет. Разом з тим, густонаселені міста, як стверджують експерти, можуть опинитися на шляху до ще більшого колективного імунітету.

Колективний імунітет від COVID-19 може бути двоє вище, – вчені

Однак доказ імунітету не приходить від основних антитіл, про які говорили вчені. Спроби виміряти імунітет в суспільстві досі в більшості випадків виявлялися ненадійними через акцент на антитіла.

Крім аналізу антитіл, дослідники вивчили рівень Т-клітин, типу білих кров'яних клітин, які допомагають імунній системі боротися з вірусами. Дані показують, що у 30% досліджених здорових донорів крові розвинувся "імунітет до Т-клітин" – в два рази більше, ніж у антитіл.

Однак невідомо, який рівень імунітету дає Т-клітинну відповідь, хоча вважається, що антитіла залишаються активними тільки від трьох до шести місяців.

Раніше вчені встановили, що для формування колективного імунітету від COVID-19 досить 43% населення, яке перехворіло, а не 60%, як вважалося раніше. При цьому вчені відзначили, що варто сприймати їх модель тільки як ілюстрацію, але не як точну цифру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на кінець травня 2020 року, колективний імунітет від COVID-19 сформований менш ніж у п'ятої частини населення України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!