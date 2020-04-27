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/ Пульмонологія

Клексан може вилікувати від коронавірусу: лікар повідомив про позитивні результати

2.6т
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Терапевт приймального відділення госпіталю COVID-19 у Москві Василь Купрейчик звернув увагу на те, що препарат Клексан в сумісності з іншими препаратами, може бути дієвим в лікуванні коронавірусу.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, якщо схвалену схему лікування "збагатити" Клексаном, відзначається явна позитивна динаміка.

"Що я розумію під позитивною динамікою: зміни в аналізах крові в потрібну нам сторону (йде тромбоцито- і лімфопенія, знижуються маркери запалення), відбуваються позитивні зміни на КТ легенів, хворий або переводиться з ОРИТ назад у відділення, або не потрапляє в ОРИТ" , – написав він.

Уже показав позитивний результат: лікар назвав препарат, дієвий для лікування COVID-19

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Як пише автор, пояснити цей "феномен" вдалося професору в госпіталі Сан Рафаель в Італії, який у своїй науковій роботі зробив акцент на тому, що лікування повинно проводитися будь-якими доступними вам антикоагулянтами (Клексан є антикоагулянтом, – Ред), аби антикоагулянтами.

"Примітно, що Калетру (той який противірусний) з 19 березня вони не використовують взагалі, ні у кого. Плаквеніл (той який малярійний) продовжують використовувати, проте зв'язку з позитивною динамікою вони, як я зрозумів, не бачать. Антибіотики, якщо не виявлено збудник і не доведено бактеріальне ураження – не використовують. Тобто по суті, лікують антикоагулянтами", – написав Купрейчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США вперше почали тестувати ізраїльський препарат, який, як повідомляється, має стовідсоткову ефективність в лікуванні навіть важкохворих коронавірусом.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

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