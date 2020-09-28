Китайська вакцина від коронавірусу може надійти в продаж до кінця року

Китайська вакцина від коронавірусу (COVID-19) може з'явитися в продажу ближче до кінця 2020 року.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на відділ пропаганди державного комітету з питань охорони здоров'я КНР, в даний час дослідження і розробки вакцин від COVID-19 в Китаї в цілому проходять успішно.

"Чотири вакцини вже були схвалені для проведення третьої фази клінічних випробувань за кордоном, що становить 44% від загального числа всіх клінічних випробувань третього етапу, що проводяться в світі", – заявили в відомстві.

У Китаї стартує третя фаза клінічних випробувань вакцини

Відзначається, що низка вакцин отримала дозвіл на проведення першої та другої фази клінічних випробувань, деякі з них вже завершили другий етап клінічних тестів, а робота з дослідження і розробки інших вакцин також успішно просувається.

"Якщо все піде добре, то китайська інактивована вакцина може надійти в продаж вже в кінці цього року", – підкреслили в комітеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ розповіли, що ефективність створюваної в різних країнах світу вакцини проти коронавірусу повинна бути не менше 50 відсотків.