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/ Пульмонологія

Китайська вакцина від коронавірусу може надійти в продаж до кінця року

  • Чотири вакцини вже були схвалені для проведення третьої фази клінічних випробувань

  • Це 44% від загального числа всіх клінічних випробувань третього етапу, що проводяться в світі

1.2т
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Китайська вакцина від коронавірусу (COVID-19) може з'явитися в продажу ближче до кінця 2020 року.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на відділ пропаганди державного комітету з питань охорони здоров'я КНР, в даний час дослідження і розробки вакцин від COVID-19 в Китаї в цілому проходять успішно.

"Чотири вакцини вже були схвалені для проведення третьої фази клінічних випробувань за кордоном, що становить 44% від загального числа всіх клінічних випробувань третього етапу, що проводяться в світі", – заявили в відомстві.

У Китаї стартує третя фаза клінічних випробувань вакцини

У Китаї стартує третя фаза клінічних випробувань вакцини

Відзначається, що низка вакцин отримала дозвіл на проведення першої та другої фази клінічних випробувань, деякі з них вже завершили другий етап клінічних тестів, а робота з дослідження і розробки інших вакцин також успішно просувається.

"Якщо все піде добре, то китайська інактивована вакцина може надійти в продаж вже в кінці цього року", – підкреслили в комітеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ розповіли, що ефективність створюваної в різних країнах світу вакцини проти коронавірусу повинна бути не менше 50 відсотків.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
Коронавірус
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