Китайська вакцина проти COVID-19 пройшла перший етап випробувань: результати дали надію

Клінічні випробування китайської вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 дали багатообіцяльні результати.

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Як пише британський медичний журнал The Lancet, дослідження показали, що препарат безпечний, добре переноситься і здатний викликати імунну відповідь організму людини на вірус SARS-COV-2.

Випробування китайської вакцини дали багатонадійні результати

Перший етап відкритих випробувань проводився протягом 28 днів за участю 108 здорових дорослих людей.

Відповідальна за дослідження професорка Чень Вей з інституту біотехнологій у Пекіні зазначила, що нинішні результати потрібно інтерпретувати з обережністю.

"Виклики в розробленні вакцини проти COVID-19 безпрецедентні, і здатність викликати імунну відповідь не обов'язково означає, що вакцина зможе захистити людей від інфекції. Результати відкривають багатообіцяльну перспективу в розробленні вакцини проти COVID-19, проте ми ще далекі від того, щоб така вакцина стала доступною всім", – заявила вона.

Подальші випробування покажуть, наскільки ефективно імунна відповідь, яка викликається вакциною, захищає від коронавірусу.

Остаточні підсумки дослідження китайської вакцини будуть підбиті через 6 місяців.

Як писав OBOZREVATEL, всі зусилля країн світу спрямовані на створення вакцини для боротьби з пандемією COVID-19. Час від часу звучать обнадійливі меседжі про те, що препарат буде готовий уже в нинішньому році й запущений у масове виробництво. З іншого боку, низка вчених стверджують, що для його розроблення потрібно ще щонайменше рік.