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/ Пульмонологія

Китайська вакцина проти COVID-19 пройшла перший етап випробувань: результати дали надію

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Клінічні випробування китайської вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 дали багатообіцяльні результати.

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Як пише британський медичний журнал The Lancet, дослідження показали, що препарат безпечний, добре переноситься і здатний викликати імунну відповідь організму людини на вірус SARS-COV-2.

Випробування китайської вакцини дали багатонадійні результати

Випробування китайської вакцини дали багатонадійні результати

Перший етап відкритих випробувань проводився протягом 28 днів за участю 108 здорових дорослих людей.

Відповідальна за дослідження професорка Чень Вей з інституту біотехнологій у Пекіні зазначила, що нинішні результати потрібно інтерпретувати з обережністю.

"Виклики в розробленні вакцини проти COVID-19 безпрецедентні, і здатність викликати імунну відповідь не обов'язково означає, що вакцина зможе захистити людей від інфекції. Результати відкривають багатообіцяльну перспективу в розробленні вакцини проти COVID-19, проте ми ще далекі від того, щоб така вакцина стала доступною всім", – заявила вона.

Подальші випробування покажуть, наскільки ефективно імунна відповідь, яка викликається вакциною, захищає від коронавірусу.

Остаточні підсумки дослідження китайської вакцини будуть підбиті через 6 місяців.

Як писав OBOZREVATEL, всі зусилля країн світу спрямовані на створення вакцини для боротьби з пандемією COVID-19. Час від часу звучать обнадійливі меседжі про те, що препарат буде готовий уже в нинішньому році й запущений у масове виробництво. З іншого боку, низка вчених стверджують, що для його розроблення потрібно ще щонайменше рік.

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Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Теги
дослідження вірус
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