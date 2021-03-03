Китайська компанія не підтвердила ефективність вакцини CoronaVac, – Степанов
Китайська компанія Sinovac Biontech поки не підтвердила Україні ефективність своєї вакцини проти коронавірусу – препарату CoronaVac.
Згідно з контрактом, його повинні поставити у нашу країну до 6 березня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".
"За тими документами, що нам надавали, підтвердження ефективності вакцини немає", – підкреслив міністр.
За його словами, у контракті прописано конкретну дату поставки препарату – через 30 днів після реєстрації, але держава в цьому плані повністю захищена.
Зокрема, наголосив Степанов, якщо китайський препарат CoronaVac буде недостатньо ефективним або терміни його поставки перенесуть – до компанії-виробника застосовуватимуться штрафні санкції.
"Якщо вакцина не матиме ефективності на рівні 70%, Україна не буде купувати цей препарат", – підсумував міністр.
Напередодні він зізнався, що з поставками китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac може виникнути затримка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у лютому Максим Степанов пояснив, що рішення про закупівлю китайської вакцини було ухвалено, тому що саме з цією компанією вдалося укласти перший договір.
10 лютого Sinovac Biontech подала заявку на державну реєстрацію своєї вакцини в Україні. У МОЗ тоді підкреслили, що препарат дозволили вже в низці країн.