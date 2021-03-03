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/ Пульмонологія

Китайська компанія не підтвердила ефективність вакцини CoronaVac, – Степанов

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Китайська компанія Sinovac Biontech поки не підтвердила Україні ефективність своєї вакцини проти коронавірусу – препарату CoronaVac.

Згідно з контрактом, його повинні поставити у нашу країну до 6 березня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"За тими документами, що нам надавали, підтвердження ефективності вакцини немає", – підкреслив міністр.

Степанов заявив, що Sinovac Biontech не підтвердила ефективність вакцини CoronaVac, яку очікує Україна
Степанов заявив, що Sinovac Biontech не підтвердила ефективність вакцини CoronaVac, яку очікує Україна

За його словами, у контракті прописано конкретну дату поставки препарату – через 30 днів після реєстрації, але держава в цьому плані повністю захищена.

Зокрема, наголосив Степанов, якщо китайський препарат CoronaVac буде недостатньо ефективним або терміни його поставки перенесуть – до компанії-виробника застосовуватимуться штрафні санкції.

"Якщо вакцина не матиме ефективності на рівні 70%, Україна не буде купувати цей препарат", – підсумував міністр.

Напередодні він зізнався, що з поставками китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac може виникнути затримка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Вакцинація в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вакцина Sinovac CoronaVac
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