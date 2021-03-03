Китайська компанія не підтвердила ефективність вакцини CoronaVac, – Степанов

Китайська компанія Sinovac Biontech поки не підтвердила Україні ефективність своєї вакцини проти коронавірусу – препарату CoronaVac.

Згідно з контрактом, його повинні поставити у нашу країну до 6 березня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"За тими документами, що нам надавали, підтвердження ефективності вакцини немає", – підкреслив міністр.

Степанов заявив, що Sinovac Biontech не підтвердила ефективність вакцини CoronaVac, яку очікує Україна

За його словами, у контракті прописано конкретну дату поставки препарату – через 30 днів після реєстрації, але держава в цьому плані повністю захищена.

Зокрема, наголосив Степанов, якщо китайський препарат CoronaVac буде недостатньо ефективним або терміни його поставки перенесуть – до компанії-виробника застосовуватимуться штрафні санкції.

"Якщо вакцина не матиме ефективності на рівні 70%, Україна не буде купувати цей препарат", – підсумував міністр.

Напередодні він зізнався, що з поставками китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac може виникнути затримка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у лютому Максим Степанов пояснив, що рішення про закупівлю китайської вакцини було ухвалено, тому що саме з цією компанією вдалося укласти перший договір.

10 лютого Sinovac Biontech подала заявку на державну реєстрацію своєї вакцини в Україні. У МОЗ тоді підкреслили, що препарат дозволили вже в низці країн.

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