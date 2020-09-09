Китай представив три вакцини проти COVID-19

У Китаї представили три вакцини, які повинні подолати коронавірус (COVID-19).

Медпрепарати були показані на Китайській міжнародній виставці торгівлі послугами (CIFTIS) 2020 року, передає China.org.

Віцепрезидент China National Biotec Group Чжан Юньтао повідомив, що дві вакцини були розроблені двома дослідницькими інститутами біологічних продуктів в Ухані та Пекіні. В даний час вони проходять III фазу випробувань в декількох країнах, включаючи Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Перу, Марокко та Аргентину.

Стенд з вакцинами China.org

"Близько 50 тисяч осіб будуть вакциновані в рамках випробувань III фази, причому 35 тисяч добровольців в 115 країнах вже отримали вакцину. Це доводить безпеку і ефективність наших вакцин. Якщо зарубіжні клінічні випробування пройдуть гладко, очікується, що вакцина стане доступною для широкого загалу до кінця цього року", – сказав він.

Третя вакцина, розроблена китайської фармацевтичною фірмою Sinovac Biotech, в даний час також проходить III фазу випробувань в Бразилії, Індонезії, Туреччини, Бангладеш та інших країнах.

"Ми сподіваємося отримати клінічні результати в жовтні і вивести їх на ринок до кінця року", – повідомив глава компанії Інь Вейдун.

Китай представив вакцини проти COVID-19 China.org

Відзначається, що Sinovac отримав більше 20 різних штамів вірусу в Сполучених Штатах, Європі і на Близькому Сході, які імунна сироватка вакцини може нейтралізувати. Отже, можна припустити, що вакцина зможе захистити значну частину населення світу.

Хоча ціни на вакцини COVID-19 ще не встановлені, обидві компанії повідомили, що вони будуть доступні за ціною для населення.

Додамо, що за даними ВООЗ, понад 30 вакцин проти COVID-19 вже пройшли клінічні випробування по всьому світу. Серед них дев'ять вже проходять III фазу клінічних випробувань, чотири з яких розробляються китайськими вченими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, де Україна візьме вакцини від COVID-19.

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