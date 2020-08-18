Китай пообіцяв вакцину від COVID-19 у грудні: скільки коштуватиме

У китайській фармацевтичній корпорації Sinopharm заявили, що їхня інактивована вакцина від коронавірусу надійде в продаж на ринок уже в грудні 2020 року за ціною приблизно $144.

За словами голови правління, секретаря партійного комітету корпорації Лю Цзінчженя, це стане можливо після третьої фази клінічних випробувань препарату. Про це повідомляють РИА Новости.

"Після завершення третьої фази міжнародних клінічних випробувань можна буде розпочати реєстрацію інактивованої вакцини. За нашими розрахунками, до кінця грудня цього року вона може з'явитися на ринку", – цитує видання Цзінчженя.

Китайська вакцина від COVID-19 надійде на ринок у кінці грудня

Він зазначив, що до 120 млн доз препарату зможе виробляти Пекінський дослідний інститут біопрепаратів, ще 100 млн – Уханський інститут біопрепаратів.

"Мені особисто зробили дві ін'єкції вакцини, ніяких побічних ефектів не було", – зізнався Цзінчжень.

Голова правління Sinopharm додав, що після того як інактивована вакцина надійде на ринок, її ціна не буде дуже високою – приблизно декілька сотень юанів.

"Якщо говорити про дві ін'єкції, то в межах 1000 юанів (до $144). Якщо зробити одну ін'єкцію, то ймовірність захисту десь 97%, антитіла виробляються повільно. Зазвичай потрібно десь пів місяця, щоб вийти на рівень, якого буде достатньо для протидії COVID-19", – пояснив Цзінчжень.

Китайська вакцина від COVID-19 буде коштувати приблизно $144

Він додав, що в разі двох щеплень ймовірність захисту від коронавірусу "може досягти 100%". Водночас інтервал між першою і другою ін'єкцією має становити десь 28 днів. У виняткових випадках, каже фахівець, можна одночасно зробити два щеплення в ліве і праве передпліччя: за кожного вводяться 4 мікрограми препарату.

"Не обов'язково проводити вакцинацію всіх 1,4 млрд жителів Китаю: щеплення необхідно зробити працівникам, які проживають у густонаселених районах країни", – підсумував Цзінчжень.

Додамо, що інактивовані вакцини від COVID-19 від Sinopharm (у розробленні беруть участь вчені Уханьского інституту біопрепаратів й Пекінського дослідного інституту біопрепаратів) отримали дозвіл на початок першої і другої фаз клінічних випробувань, результати яких було опубліковано ще в червні. Третю фазу клінічних випробувань Sinopharm почала 23 червня в ОАЕ.

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