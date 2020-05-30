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Китай розраховує отримати вакцину від коронавірусу до кінця 2020 року

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Вакцина від коронавірусної інфекції COVID-19 в Китаї може бути готова вже до кінця 2020-го або на початку 2021 року.

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Такий прогноз озвучили в Комітеті з контролю та управління державним майном країни, передає China Daily.

Китай розраховує отримати вакцину від коронавірусу до кінця 2020 року

"Очікується, що вакцина від COVID-19 надійде на ринок наприкінці цього року або на початку наступного", – сказано в повідомленні.

Ведучий епідеміолог країни Чжун Наньшань в інтерв'ю Центральному телебаченню Китаю уточнив, що наразі на другій стадії клінічних досліджень знаходяться всього п'ять вакцин.

"Високоефективну вакцину належить вибрати шляхом порівняльного відбору, тому знадобиться досить тривалий час", – додав експерт.

Всього вакцинам потрібно пройти три етапи досліджень. Якщо ефективність і безпека на всіх цих етапах буде доведена, вакцину можна буде випускати на ринок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США анонсували, що вакцина від COVID-19 може бути готова до використання до листопада-грудня 2020 року.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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