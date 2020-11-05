Кисневі концентратори небезпечно використовувати в домашніх умовах, – експерти

Віктор Литвиненко Пульмонологія 13:53, 5.11.2020

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) застерігає від використання кисневого лікування коронавірусу вдома.

У повідомленні агентства мовиться, що не потрібно купувати концентратори кисню або пульсоксиметри без попередньої консультації з лікарем.

За словами представників охорони здоров'я, кисневі концентратори не можна продавати без рецепту, а вдихання занадто великої кількості кисню може призвести до незворотного пошкодження легень та альвеол.

Що стосується пульсоксиметрів, які вимірюють рівень насичення киснем капілярної крові, то вони можуть давати неправильні показники і не замінюють мазки з носу для виявлення COVID-19 методом ПЛР.

Раніше MedOboz писав, які методи використовуються для лікування коронавірусної інфекції. З лікарських засобів призначають противірусні, кортикостероїди, моноклональні антитіла.

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