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/ Пульмонологія

Кисневі концентратори небезпечно використовувати в домашніх умовах, – експерти

  • FDA попередило про небезпеку використання кисневих концентраторів або пульсоксиметрів для лікування коронавірусу в домашніх умовах

  • Надмірна кількість кисню може пошкодити тканини легень

  • Пульсоксиметри часто дають неправильний результат і не замінюють ПЛР-аналіз мазка з носу

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Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) застерігає від використання кисневого лікування коронавірусу вдома.

У повідомленні агентства мовиться, що не потрібно купувати концентратори кисню або пульсоксиметри без попередньої консультації з лікарем.

За словами представників охорони здоров'я, кисневі концентратори не можна продавати без рецепту, а вдихання занадто великої кількості кисню може призвести до незворотного пошкодження легень та альвеол.

Що стосується пульсоксиметрів, які вимірюють рівень насичення киснем капілярної крові, то вони можуть давати неправильні показники і не замінюють мазки з носу для виявлення COVID-19 методом ПЛР.

Раніше MedOboz писав, які методи використовуються для лікування коронавірусної інфекції. З лікарських засобів призначають противірусні, кортикостероїди, моноклональні антитіла.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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