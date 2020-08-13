Ізраїль восени почне клінічні випробування вакцини від коронавірусу

Клінічні випробування ізраїльської вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 почнуться після осінніх свят.

Про це йшлося під час відеоконференції прем'єр-міністра країни Біньяміном Нетаньяху з директором Інституту біологічних досліджень, професором Шмуелем Шапіро та провідними фахівцями, повідомляється на сторінці глави уряду у Facebook.

Ізраїль восени почне випробування вакцини від COVID-19 на людях

Нетаньяху привітав їх з просуванням у розробці вакцини і підготовці до її випробувань на людях, які повинні початися після осінніх свят.

"Радий чути про прогрес і привітати вас. Продовжуйте йти цим шляхом з тією швидкістю, яка допустима з наукової точки зору. Я доручив розробити вакцину тут, в Ізраїлі, оскільки дуже вірю в наш народ і можливості нашої держави", – сказав глава уряду .

Нетаньяху провів відеоконференцію з вченими по вакцині від COVID-19 Кобі Гідеон, GPO

Нетаньяху доручив вченим продовжити роботи, щоб до кінця першого кварталу 2021 року вакциною можна було забезпечити всіх жителів Ізраїлю.

Також він доручив просунути підготовчі роботи зі створення підприємства для виробництва вакцини і розробити план, який дозволив би іншим країнам купувати опції на вакцину в Ізраїлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США в середині липня заявили про успішні випробування вакцини від коронавірусу на людях.

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