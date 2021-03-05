Італія заблокувала експорт вакцини AstraZeneca в Австралію: конфлікт дійшов до Єврокомісії

Італія за підтримки Європейської комісії заборонила запланований експорт в Австралію приблизно 250 000 доз вакцини AstraZeneca після того, як фармацевтична компанія не виконала свої договірні зобов'язання з Європейським Союзом.

Австралійські уряд і МОЗ, які вже отримали 300 тис. доз препарату, звернулися до Єврокомісії з проханням переглянути рішення італійців щодо блокування, побоюючись зриву вакцинації у своїй країні. Про це пише La Repubblica.

"Австралія порушувала це питання перед Європейською комісією через декілька каналів і, зокрема, ми просили її переглянути це рішення. Ми отримали 300 000 доз вакцини AstraZeneca, яких вистачить доти, доки місцеве виробництво препарату не збільшиться", – заявив міністр охорони здоров'я Австралії Грег Гант.

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Видання уточнює, що за Італією може послідувати і Франція. Глава МОЗ цієї країни Олів'є Веран сказав, що вони можуть стати другими після італійців, хто заблокує відправку вакцин.

Зазначається, що два тижні тому Австралія почала свою програму вакцинації, роблячи щеплення медичним працівникам і людям похилого віку препаратом Pfizer, хоча дози цієї вакцини обмежені через брак світових запасів.

"В Італії люди вмирають зі швидкістю 300 осіб на день. І тому я, звичайно, можу зрозуміти високий рівень занепокоєння, який існує там і в багатьох країнах в усій Європі", – заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, водночас закликаючи до втручання Європейську комісію.

За його словами, Австралія замовила 53,8 мільйона доз препарату AstraZeneca, розробленого в співпраці з Оксфордським університетом. Місцева фармацевтична компанія CSL Ltd отримала права на виробництво 50 млн доз у країні, але планує випустити першу партію тільки наприкінці березня. Дози місцевого виробництва становитимуть основу австралійської програми вакцинації, яку офіційні особи сподіваються завершити до жовтня.

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