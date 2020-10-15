Інший штам коронавірусу назвали загрозою для людини: викликає блювоту і діарею у свиней

За словами вчених, його масовий спалах може зруйнувати тваринницьку галузь

Йдеться про вірус SADS-CoV, який передався свиням від кажанів

Штам коронавірусу, відомий як синдром гострої діареї у свиней (SADS-CoV), ймовірно, може також поширитися на людей.

Таке припущення зробили вчені з Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл (США). Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що цей штам виник від кажанів, вперше його було виявлено у 2016 році й відтоді він заражає стада свиней по всьому Китаю.

У тварин інфекція викликає сильну діарею і блювоту. За словами фахівців, особливо небезпечний цей вірус для молодих поросят, і є підстави вважати, що загрозу він несе також людям.

Зокрема, під час нового дослідження вчені протестували декілька типів людських клітин, інфікувавши їх синтетичною формою SADS-CoV. Так, тести показали, що їхній широкий спектр був сприйнятливий до вірусу, враховуючи клітини печінки, кишечника і дихальних шляхів.

"У той час як багато дослідників зосереджуються на бета-коронавірусах – SARS і MERS, альфа-коронавіруси можуть виявитися настільки ж серйозною, якщо не більшою, проблемою для здоров'я людини, адже передаються між різними видами", – підкреслив один із авторів роботи професор Ральф Барік.

Дослідники пояснюють, що перехресний захисний колективний імунітет часто не дозволяє людям заразитися багатьма коронавірусами, виявленими у тварин. Водночас заявляють, нібито результати тестування показують, що у людей ще не виробився такий імунітет до SADS-CoV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Данії вирішили вбити до мільйона норок після виявлення нових випадків зараження коронавірусом серед тварин на фермах, які розводять їх для отримання хутра.

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