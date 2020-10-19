Інфекціоністка – про COVID-19: це найстрашніше захворювання з часів іспанки

Юрій Сергієнко Пульмонологія 22:08, 19.10.2020 Оновлено: 22:15, 19.10.2020

Українська інфекціоністка Ольга Голубовська назвала пандемію коронавірусу найстрашнішою хворобою в її практиці та кількох поколіннях лікарів.

В інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман лікарка заявила, що востаннє лікарі бачили таке під час пандемії іспанського грипу в 1918-1919 роках.

Лікарка заявила, що коронавірус дуже виснажує і пацієнтів, і її колег

"Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність. І не тільки мою, а й наших учителів. Кілька поколінь лікарів, які були до нас, ніколи в житті з таким не стикалися. Я прожила дуже багато пандемій грипу, епідемій, наприклад дифтерії. Ви знаєте, що епідемія дифтерії була безпрецедентною, увійшла в усі звіти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вона теж була страшною, але такого (як з COVID-19) не було ніколи. Я думаю, що останні лікарі, які таке бачили, (жили у час пандемії) іспанського грипу 1918-1919 років. Він був дуже смертоносний", – зазначила Голубовська.

Інфекціоністка зауважила, що коронавірус – зовсім інша хвороба, яка ставить інші завдання перед системами охорони здоров'я.

Також Голубовська вважає, що некоректно порівнювати COVID-19 із грипом.

"Люди просто не розуміють проблеми і говорять абсолютні дурниці. Вірус новий, він тільки адаптується до людської популяції, а ми адаптуємося до нього. Але вже зараз буквально за останній місяць протікання цього захворювання помітно змінилося (у гірший бік), воно вже зовсім не таке, як було навіть у літній період. Змінився спектр важких пацієнтів, надходить усе більше людей до 50-60 років, а люди похилого віку можуть спокійно одужати. Затягується гарячковий період", – розповіла лікарка.

За її словами, захворювання є дуже виснажливим для пацієнтів. Настільки, що деякі замислюються про суїцид.

"Це виснажливе захворювання. Для лікарів теж морально і фізично дуже виснажливо. Це все триває пів року. Я вже порівнювала: це як на фронті бойові дії. Дивитися на це дуже важко. Особливо на молодих людей. Це правда, що люди знімають із себе маски, щоб померти. Дуже часто хворих не залишають суїцидальні думки. І це пов'язано не тільки з тривалістю хвороби (іноді буває і не дуже тривалий перебіг), це пов'язано з дією вірусу на нервову систему й недостатністю кисню", – зазначила Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британські вчені виявили, що COVID-19 може викликати раптову й необоротну втрату слуху. На їхню думку, такі проблеми вимагають раннього виявлення та невідкладного лікування.

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