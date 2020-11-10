Інфекціоністка назвала серйозну помилку українців в лікуванні коронавірусу

Після інфікування COVID-19 українці часто записуються на комп'ютерну томографію без призначення лікаря. Таке зловживання процедурою може завдавати додаткової шкоди здоров'ю.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна, передає НВ. Вона зазначила, що комп'ютерна томографія необов'язкова для всіх.

"Варто не забувати, що комп'ютерна томографія – це не льодяники поїсти, це серйозна доза опромінення. Робити її просто так кожні два дні – це зловживання. КТ потрібно робити виключно за призначенням лікаря, але у нас же ніхто цього не чекає. У нас що призначить Google, то пацієнти і роблять. Велика черга на КТ викликана панікою в тому числі. Це не лікувальна процедура, а діагностика за потреби", – пояснила вона.

Також, за словами Менжуліної, кожен пацієнт вважає за необхідне придбати додому концентратор кисню.

"У мене питання – що ви будете з ним робити? У багатьох він просто стоїть як незатребуваний. Неправильне використання небезпечне навіть з протипожежної точки зору, і може спричинити жертви. У нас прийнято, не розбираючись ні в чому, брати найскладніший апарат, концентратор з великим літражем. Я знаю заможних людей, які собі додому закупили апарати ШВЛ. Хто на них буде працювати? " – зазначила фахівець.

Раніше MedOboz писав, що використання кисневих концентраторів в домашніх умовах небезпечно для здоров'я, оскільки надмірна кількість кисню може пошкодити тканини легень.

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