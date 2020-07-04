Інфекціоніст попередив про новий грип: більшість людей не мають імунітету

У світі існує загроза пандемії нового штаму вірусу свинячого грипу.

Як заявив в ефірі телеканалу Obozrevatel TV лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв, будь-який новий штам грипу має пандемічний потенціал.

Новий штам вірусу свинячого грипу може викликати пандемію

"Основна небезпека в тому, що у нас немає імунітету, ми з ним раніше не стикалися. Це означає, що більшість людей можуть інфікуватися", – зазначив він.

За словами інфекціоніста, вірус грипу – один з найбільш мутабельних, він постійно змінюється.

"І навіть ті варіанти, які були в останні роки, коли вірус приходить в новий сезон, він уже змінився, трохи інший. І є якась частина людей без імунітету до нього. Саме тому у нас сезон грипу щороку", – пояснив Жигарєв.

Він додав, що якщо це абсолютно новий вірус, то більшість людей не матиме імунітету і можуть захворіти.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені виявили в Китаї новий штам свинячого грипу, який може стати ще однією пандемією.