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/ Пульмонологія

Інфекціоніст назвав хороший симптом у разі коронавірусу

9.7т
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Приблизно в половини хворих на коронавірус COVID-19 страждає кишківник: виникають нудота, блювота й діарея.

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Як розповів "Фактам" лікар-інфекціоніст, науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Віталій Янченко, це добра ознака того, що організм очищається і звільняється від вірусу.

Діарею у разі коронавірусу назвали доброю ознакою

Діарею у разі коронавірусу назвали доброю ознакою

"Хвора людина, у якої спостерігається розлад кишківника, переносить інфекцію в більш легкій формі. Відповідно, вірусу важче потрапити в легені, адже основна маса вірусних частинок з організму видаляється", – підкреслив він.

За словами інфекціоніста, після зустрічі з вірусом лімфоцити потрапляють у загальну лімфатичну систему, потім у загальну грудну протоку, і вже звідти – в кров. По дорозі вони передають інформацію про вірус всім органам і системам.

"Потім уже навчені й натреновані захисні клітини знову з потоком крові потрапляють у кишківник, де знищують антигени коронавірусу, але водночас часто виникає діарея, яка очищає організм", – зазначив Янченко.

До того ж він додав, що дуже важливо, щоб у людини не було дисбактеріозу, і нормальна кишкова флора підтримувала місцевий імунітет, що відбиває атаки бактерій, вірусів, паразитів та інших ворогів.

"Практика показує, що у людей зі здоровим кишківником усі вірусні захворювання протікають легше", – констатував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним із найбільш ранніх і дуже небезпечних симптомів коронавірусу COVID-19 є аносмія, або втрата нюху, яка обіцяє важку форму перебігу хвороби.

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