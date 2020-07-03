Індія заявила про готовність запустити вакцину від COVID-19 у серпні

В Індії заявили, що виробництво першої вакцини проти коронавірусу COVID-19 може бути запущено до 15 серпня.

Про це повідомили у вищому медичному дослідницькому органі уряду, передає NDTV. Відзначається, що для клінічних випробувань медпрепарату було відібрано десятки інститутів.

"Вакцина отримана зі штаму SARS-CoV-2, виділеного Індійською радою медичних досліджень спільно з Національним інститутом вірусології. Лабораторії спільно працюють над доклінічним, а також клінічним розробленням цієї вакцини", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що остаточний результат буде залежати від співпраці всіх місць клінічних випробувань, які беруть участь у цьому проєкті.

Відзначимо, що почати випуск вакцини хочуть встигнути до 15 серпня, коли в Індії буде відзначатися національне свято День незалежності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії в липні почнуть випробування на людях вакцини місцевого виробництва проти COVID-19.

Раніше в Індії представники компанії Patanjali Ayurveda Limited заявили, що розробили ліки проти COVID-19.