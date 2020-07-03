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/ Пульмонологія

Індія заявила про готовність запустити вакцину від COVID-19 в серпні

4.2т
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В Індії заявили, що виробництво першої вакцини проти коронавірусу COVID-19 може бути запущено до 15 серпня.

Про це повідомили у вищому медичному дослідницькому органі уряду, передає NDTV. Відзначається, що для клінічних випробувань медпрепарату були відібрані десятки інститутів.

"Вакцина отримана з штаму SARS-CoV-2, виділеного Індійською радою медичних досліджень спільно з Національним інститутом вірусології. Лабораторії спільно працюють над доклінічною, а також клінічної розробкою цієї вакцини", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що остаточний результат буде залежати від співпраці всіх місць клінічних випробувань, які беруть участь в цьому проєкті.

Відзначимо, що почати випуск вакцини хочуть встигнути до 15 серпня, коли в Індії буде відзначатися національне свято День незалежності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії в липні почнуть випробування на людях вакцини місцевого виробництва проти COVID-19.

Раніше в Індії представники компанії Patanjali Ayurveda Limited заявили, що розробили ліки проти COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Індія
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