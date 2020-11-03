Імунологи назвали всі можливі симптоми легкої форми COVID-19

Віктор Литвиненко Пульмонологія 15:41, 3.11.2020

Австрійські вчені розділили симптоми легкої форми коронавірусної інфекції на групи, а також визначили біомаркери крові, що дозволяють контролювати лікування.

Результати дослідження опубліковані в журналі Allergy, пише MedicalXpress.

Фахівці з Центру патофізіології, інфекційних захворювань та імунології Віденського медичного університету провели дослідження, в якому взяли участь 109 пацієнтів з COVID-19 в легкій формі та 98 здорових людей, з яких була сформована контрольна група.

Експертам вдалося визначити сім груп проявів легкої форми COVID-19:

  1. симптоми "грипу";

  2. симптоми "застуди";

  3. біль в суглобах і м'язах;

  4. запалення очей і слизових оболонок;

  5. проблеми з диханням;

  6. шлунково-кишкові проблеми;

  7. втрата нюху і смаку.

Перші три групи дослідники відносять до системних симптомів, а останні дві – до органоспецифічних. На їхню думку, такий поділ допоможе правильно діагностувати первинне захворювання.

Також наголошується, що легка форма COVID-19 залишає явні зміни в імунній системі, помітні протягом десяти тижнів з моменту зараження. Йдеться про низькі рівні гранулоцитів у крові. Це вказує на те, що імунна система активно бореться з хворобою навіть після одужання.

Раніше MedOboz писав, що медики виявили нетиповий симптом коронавірусної інфекції. У частини пацієнтів хвороба проявляється тільки з боку травної системи.

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