Імунологи назвали всі можливі симптоми легкої форми COVID-19

Австрійські вчені розділили симптоми легкої форми коронавірусної інфекції на групи, а також визначили біомаркери крові, що дозволяють контролювати лікування.
Результати дослідження опубліковані в журналі Allergy, пише MedicalXpress.
Фахівці з Центру патофізіології, інфекційних захворювань та імунології Віденського медичного університету провели дослідження, в якому взяли участь 109 пацієнтів з COVID-19 в легкій формі та 98 здорових людей, з яких була сформована контрольна група.
Експертам вдалося визначити сім груп проявів легкої форми COVID-19:
симптоми "грипу";
симптоми "застуди";
біль в суглобах і м'язах;
запалення очей і слизових оболонок;
проблеми з диханням;
шлунково-кишкові проблеми;
втрата нюху і смаку.
Перші три групи дослідники відносять до системних симптомів, а останні дві – до органоспецифічних. На їхню думку, такий поділ допоможе правильно діагностувати первинне захворювання.
Також наголошується, що легка форма COVID-19 залишає явні зміни в імунній системі, помітні протягом десяти тижнів з моменту зараження. Йдеться про низькі рівні гранулоцитів у крові. Це вказує на те, що імунна система активно бореться з хворобою навіть після одужання.
Раніше MedOboz писав, що медики виявили нетиповий симптом коронавірусної інфекції. У частини пацієнтів хвороба проявляється тільки з боку травної системи.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".