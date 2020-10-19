Імунолог розкрила подробиці перебігу COVID-19

Коронавірус, потрапляючи в людський організм, проходить три основні стадії. Їх тривалість залежить від стану імунітету та наявності супутніх захворювань.

Як можна розпізнати ці стадії, на своїй сторінці в Facebook розповіла лікар-імунолог Ірина Цимбалюк.

Перша стадія називається вірусемією. Це період проникнення вірусу в організм, в середньому він триває 5-10 днів. Вірусемія супроводжується підвищеною температурою, набряком слизової носа, збільшенням підщелепних лімфовузлів, головним болем, відсутністю апетиту, часто порушенням травлення. Також на цій стадії "активізуються" мікроби. За допомогою загального аналізу крові можна визначити вплив вірусу (кількість нейтрофілів, лейкоцитів і тромбоцитів буде знижена), а підтвердити його наявність можна з 7 або 10 дня захворювання за допомогою тесту. Якщо імунітет стійкий, ковід може бути зупинений на першій стадії.

Далі настає друга стадія – легенева. У цей період з'являється задуха і гіпоксія, необхідний контроль сатурації. Для легеневої фази характерні патологічні зміни в тканинах легень, які видно на рентгені та КТ, можливий розвиток респіраторного дистрес-синдрому.

Третя стадія – стадія надмірного запалення. Найнебезпечнішою ознакою цієї фази є цитокіновий шторм, що збільшує смертність хворих від тромбозу, інфаркту легень, серця, інсульту.

Як повідомляв MedOboz, вчені виявили вразливе місце у коронавірусів SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 і MERS-CoV, що дозволяє створити універсальні ліки від таких інфекцій.