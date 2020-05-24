"Це не подобається вірусу": імунолог пояснив, як літо "вдарить" по COVID-19

З настанням високої температури повітря влітку коронавірус продовжить поширюватися і далі, але люди будуть рідше заражатися і переноситимуть хворобу легше завдяки сезонному імунітету.

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Про це заявив керівник лабораторії вакцинопрофілактики та імунотерапії алергічних захворювань НДІ вакцин імені Мечникова Михайло Костінов у ефірі телеканалу "Дождь". За його словами, тепло все ж не подобається вірусу.

"Те, що тепло буде і буде далі – це не подобається вірусу. І особливо йому не подобається імунна система, у людей. У росіян вона влаштована по-іншому. Не порівняти з імунітетом жителів Америки, Південної Америки – у них клімат завжди однаковий – теплий", – сказав імунолог.

Крім того, Костінов додав, що "вірус не любить УФ-променів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Сінгапурського університету технологій та дизайну вирахували, що пандемія COVID-19 в США може закінчитися вже в середині листопада – до 11 числа, – а в Великобританії – близько 30 вересня.

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