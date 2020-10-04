Імунолог розповів, хто може заразитися коронавірусом вдруге

Вдруге на коронавірус можуть інфікуватися люди, які мають слабкий імунітет, здоров'я, часто почуваються слабкими і по життю хворіють вірусними інфекціями.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав український імунолог Олег Назар. За його словами, таких осіб у світі загалом десь з третина.

"Імунітет при вірусних інфекціях не є стійким та напруженим, особливо при коронавірусі, який загалом є новим для людства. Тому повторне інфікування цілком можливе, особливо для 30% населення. Вони мають слабкий імунітет, постійно скаржаться на слабкість, час від часу температурять. Можуть хворіти вдруге і навіть втретє", – припустив він.

Як люди переживатимуть повторне інфікування коронавірусом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені запевняють, що до кінця 2020-го року цілком реально отримати вакцину від коронавірусу. Щонайменше 142 світові фармацевтичні компанії вже почали випробування вакцини. Однак найбільшого прогресу, тобто виходу препарату на заключний етап, досягли шість розробників, серед яких – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.

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