Імунолог пояснив, чому українці бояться щеплень від COVID-19

Населення України залякали історіями про нібито побічні ефекти щеплень від різних інфекцій, отже, вони боятися вакцинуватися й проти коронавірусу. Хоча на таке рішення також впливає недовіра громадян владі.

Таку думку в інтерв'ю "Українським новинам" висловив імунолог, кандидат біологічних наук Борис Донський. Зазначимо, що приблизно 52% опитаних українців навіть безкоштовно не готові вакцинуватися від COVID-19.

"Це, звичайно, погано характеризує освіту цих людей і їхній життєвий досвід, але вони дійсно маніпульовані. З іншого боку, вони бачать, хто керує ними, Міністерством охорони здоров'я, урядом. Бачать некомпетентність і некваліфікованість цих людей, і що за невеликі гроші можна оформити будь-який дозвіл, документацію на щось. Загалом, низький рівень довіри до відповідних органів влади", – вважає лікар.

На думку лікаря, українці бояться вакцинуватися від COVID-19 через негативні дані про щеплення

За його словами, поряд із цим існує й просто рух проти щеплень. Його учасники нібито мають інфантильно ображений погляд на всесвіт і "підозрюють світ у якійсь змові".

"Чому діти бояться "бабайок", яких ніколи не бачили, але водночас не бояться лазити по деревах, залазити на дахи будинків, перебігати через дорогу? Тому що їхня інфантильна психіка справжні загрози не сприймає, вони в них не вірять. Відбувається дитяча міфологізація реальності", – навів Донський простий приклад.

Він підкреслив, що негативна пропаганда у вигляді дезінформації з приводу вакцинації проти коронавірусу або будь-яких інших інфекцій, існує, бо люди взагалі "люблять лякатися".

"Люблять негативні новини, які й стають вірусними, а позитивні – їм нецікаві. Це, напевно, схильність людей, а саме бідність свого інформаційного простору та необхідність якихось "страшилок" ззовні", – переконаний імунолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-вірусологиня Алла Мироненко говорить, що незважаючи на мутації COVID-19, вакцина від нього або перенесене захворювання все одно забезпечуватиме базовий імунітет до інфекції.

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